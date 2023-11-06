三家固體再生燃料（SRF）發電業者進駐觀音區桃園科技工業園區惹議，國民黨今召開記者會，質疑桃園市府原已多次拒絕不符資格的SRF（固體再生燃料）電廠進入觀音的桃園科技園區，民進黨政府卻橫柴入灶，經濟部長王美花與行政院副院長即桃園市前市長鄭文燦透過45分鐘的會議，就護航50億的SRF電廠闖關，如今觀音人得知真相後怒不可遏，已發動連署要求停工，呼籲民進黨政府重視地方心聲，懸崖勒馬，叫停此一開發案。

國民黨桃園市議員凌濤表示，昨天民進黨總統候選人賴清德提出「桃竹苗大矽谷」政見，然而過去龍科3期因鄭文燦、蘇貞昌與鄭運鵬為了選舉而在土地未完備時就對外宣布導致破局，或者是過去鄭文燦的亞洲矽谷計劃被認為是可能拖垮桃園財政的錢坑等，再加上這次又有三家SRF電廠設立在觀音、傷害桃園人的健康，地方強烈反彈！今天下午1點半，桃園經發局即將與經濟部召開SRF相關會議，希望經濟部能懸崖勒馬。

國民黨桃園市立委參選人涂權吉說，這三家SRF電廠早在2018年起，多次函詢桃園經發局是否能入園，經發局都以專業立場拒絕，直到2020年12月16日，王美花邀請桃園市前市長鄭文燦，盼市府以專案通過這三家SRF廠入園，火速在一周後，又邀請這三家廠商，讓經濟部以推薦方式，讓桃園市府同意他們入園。

涂權吉指出，目前觀音大潭電廠的焚化爐生質能中心，一天燒600噸垃圾，空汙嚴重，觀音人已受不了，若這三家再進場，一天就可燃燒1500噸廢棄物，將對觀音造成更大影響。根據桃園市環保局的說法，桃園市廢棄物光靠自己的焚化爐就可處理，不需要再增設這三家SRF電廠。

凌濤指出，這麼誇張的闖關方式，是不是就跟去年鄭文燦涉入「88會館」郭哲敏在八德農地的炒地案，僅經一場會議，就移動捷運「GE01」站址的情形一樣？他揭露關鍵的會議資料，指出2020年12月16日下午4時15分開會、下午5點整散會，整整45分鐘的會，就讓三家SRF電廠闖關，金額高達50億，當時主持會議的就是王美花，參與者則包括鄭文燦，45分鐘就決定50億的案子，其中有沒有弊端？

凌濤質疑，整場會議紀錄有四大疑點，完全不符合常態，大開巧門，而且採專案核准來闖關，第一、經濟部工業局強勢主導，提了三個方案，但前兩個方案是打假球，因自知無法修改桃園科技園區的土管要點，鑽專案核定標準模糊不清的法規縫隙。第二、行政院環保署看到方案三，馬上說明這不受土管要點汽電共生熱效率須達52％以上的限制，根本沒把法規看在眼裡。

凌濤說，第三、明明109年4月才修訂規定要求桃園科技園區的汽電共生產業應以天然氣為主，SRF根本就不是天然氣，這條法規是不是根本就形同虛設？為護航SRF電廠就藐視這個法規？第四、明明《土管要點》已明確規定要天然氣廠商才能入園，經濟部卻故意採用第十目的「其他經工業主管機關核准之科技工業及相關配合服務設施」，採專案矇混過關。

凌濤強調，45分鐘「喪權辱市」的會議紀錄，嚴重低估桃園市民的智慧，過程完全不符常態，更感覺是量身打造。過去一段時間，王美花針對核電的定義打臉他的長官行政院長陳建仁，對於一個專有名詞「核電是綠電」，竟然可以做這麼多政治解讀，簡直就是政治凌駕專業。SRF電廠又是一樁政治凌駕專業，呼籲王美花，如果妳不懂SRF所帶來的環保風險，就應該要立即停止。