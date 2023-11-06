其中，飯店業紅光滿面，寒舍(2739)、富野(2736)、亞都麗緻(5703)、夏都(2722)、老爺知(5704)均亮燈漲停，雲品(2748)飆漲近9％，海灣(3252)及華園(2702)勁揚近6％及5％，晶華(2707)穩揚近3.5％，國賓(2704)及遠雄來(2712)漲近3％，第一店(2706)漲近2.5％。

旅遊股表現同步強勢，山富(2743)飆漲近9％、燦星旅(2719)飆漲逾8.5％，五福(2745)、易飛網(2734)、鳳凰(5706)分別勁揚逾7％、近6％及逾5.5％，雄獅(2731)一度上漲近4.5％，興櫃交易的旅天下(6961)則小漲近1％。

3日登場的2023 ITF台北國際旅展受惠旅遊需求強勁復甦，今年觀展人潮明顯回歸，周末2天下午一度達展場人流上限。統計3～5日分別吸引5萬7453人次、10萬158人次、11萬947人次入場觀展，分別年增達87.93％、78.27％及62.65％。

而飯店業者今年亦感受人潮買氣明顯回升，首日現場即有老爺酒店集團、晶華(2707)國際酒店集團、寒舍集團、國泰飯店觀光事業、遠東香格里拉、凱撒飯店連鎖、天成飯店集團等7家業者業績突破千萬，其中老爺及晶華更締造連3天現場業績均突破千萬佳績。

寒舍今年旅展3天現場業績已達5300萬元，加計10月初及10月底開跑的線上旅展及實體快閃櫃，整體業績已突破1億元關卡。其中，有科技業因歲末尾牙需求，5日豪氣大買500張集團聯合住宿券，帶動該產品銷售突破3500張，寒沐住宿券亦熱銷近2千張。

另外，六福(2705)旅展3天現場業績達1095萬元，加計線上旅展後整體業績達3220萬元。六福每日祭出試吃、現場限定加價購、加碼快優惠等各式活動優惠，3天賣出燒鵝、烤鴨各500隻，現場獨賣的「關西六福莊FUN鬆玩專案住宿券」亦吸引親子客搶購。