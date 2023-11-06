不少人在切洋蔥前會先放入冰箱或泡冰水，以防切洋蔥時刺激眼睛，一名女子表示，切洋蔥前可先拿一張廚房紙巾對摺沾水，和洋蔥一起放到沾版上，切洋蔥時就不會再流眼淚，她用這個方法多次，大讚每次都不會辣眼睛，貼文讓一票女網友狂讚。

原PO日前於臉書社團《家常菜》指出，將廚房紙巾對摺沾溼，放在洋蔥旁邊切，就不會流淚，「這樣切很多次了，真的不會辣眼睛。」

文章上線，婆媽紛紛留言，「好神奇！真的不會辣眼」、「第一次聽到這種方法」、「我一定要試」、「我都邊切邊哭」、「感謝分享，今晚來試試」、「這方法我試了，真的不會辣眼睛」、「應該是氣味被紙巾沾附，所以才不會流淚的。」

也有網友說刀子鋒利也是關鍵，用力剁會使洋蔥當中的含硫化合物揮發到空氣中，眼睛、鼻子接觸到就會流淚，「刀子利才叫切，輕鬆切才不會有味道，刀子不利都叫剁，用力壓洋蔥就會有刺鼻味」、「刀子磨利再切」、「滑刀切下去，不要壓」、「要用切的，不要用剁的。」