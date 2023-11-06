新北市經發局今攜手北台八縣市及北區大專院校力量，偕同中央跨部會資源今舉辦「2023北台企業專才媒合洽談會」，以「專才再深化」、「人才再加值」、「產學大合作」及「國際攬才大進擊」四大面向齊力推動跨縣市實質合作，精準對接中高階技術專才。

新北市副秘書長龔雅雯表示，新北市不僅積極推動北台產業合作發展，更透過搭建「北台專才媒合平台」協助緩解企業對人才的迫切需求，除了向上串接中央負責育才、攬才、留才等單位資源，也向外盤點北台8縣市企業人才需求及大專院校專才供給，並以電子資通訊、資訊、智慧機械、綠能科技、生技醫療等跨領域產業作為產學媒合方向，透過中央、北台縣市及大專院校三方力量，共同培育國家重點產業人才，落實學子在地就學、在地就業願景。

經發局說明，「專才再深化」匯集八縣市產業能量，針對市場趨勢及產業需求開辦專業課程，培養人才實力；「人才再加值」鼓勵企業及大專院校學生參加經濟部產業人才能力鑑定計畫，加值產業人才競爭力。

「產學大合作」媒合大專校院與優質企業合作開設產業學院、產攜專班及產學合作等相關計畫，共同量身打造產業實務人才；「國際攬才大進擊」則協助企業與各大專院校僑外生對接產業專才需求，並輔導企業加入經濟部Contact TAIWAN攬才計畫，擴大本國企業與外籍專才媒合。

本次活動除了邀請宜蘭大學、基隆海洋大學、台北科大、台北商大、台北醫大、東吳、銘傳、輔仁、明志科大、亞東科大、景文科大、中央大學、長庚大學、龍華科大、明新科大等24所北台大專院校設攤參與，更特別邀請榮獲「百大經理人MVP獎」、「玉山國家品質獎」及「新北企業經典獎」的偉勝乾燥工業進行企業留才的經驗分享，現場氣氛熱絡，預計促成100場次的企業與學校媒合洽談。

經發局強調，北台工業銷售額佔全國56.64％，中高階技術人才不僅是公司力的表現，更是城市力跟區域經濟力的展現，透過此次平台搭建，盼有效帶動各地大學城的發展與就業機會，促進產業聚落形成，新北市未來也將持續努力，藉由整合中央與區域資源，實現北台共榮目標。