10/31萬聖節、11/23感恩節、12/25聖誕節是美國傳統購物旺季，銷售額通常佔零售商全年營收的20%，根據美國零售協會（NRF）調查，今年萬聖節總支出預計將達到122億美元創紀錄，超越去年的106億美元，參加萬聖節活動人數也將創下歷史新高73%，高於2022年的69%。美國年終銷售帶來的商機需求，將有望帶動美股止跌反彈，其中消費性電子受惠年終消費旺季加持下，獲利將有較大的成長空間。展望第四季，美股後市行情仍不淡，此時回檔反而提供較佳的進場佈局時點。

台灣方面，台積電第三季財報亮眼，展望第四季樂觀預估，營收落在188億美元~196億美元，季增8.8%~13.4%，長期毛利率可望維持在53％，資本支出將落在320億美元，其中70%用於先進製程，20%用於特殊製程，10%用於封裝等相關業務。在3奈米製程方面，預期第四季產能將持續提升，目前已開始量產並用於HPC和智慧手機，預期今年3奈米將貢獻全年晶圓營收4%~6%。

薛博升指出，由於台積電是半導體指標個股，其對未來正面預期與展望，加大市場對明年台灣景氣樂觀預估。整體而言，今年以來，散戶信心指標-融資餘額仍呈現回升態勢，且高於2020年金融海嘯前水平，意味內資仍看好台股後市，籌碼正向且股價淨值比未偏高下，短線回檔仍無礙長線多頭格局。

綜上所述，近期採取「多元配置」策略配置於美台兩大市場的富邦台美雙星多重資產基金，因應市況變動與整體息收考量，收益資產將維持一定的配置比重，其中考量高股息ETF近日波動擴大，暫保持低配，將逐步分散至波動度較低之高股息ETF，提高投資組合息收水準；美國權利金增益相關，因不預期美股大幅度回調，維持權利金增益資產水位。

另外，市場波動擴大有利權利金增益ETF息收水準，將持續中性配置；美國REITs相關，因市場利率上行不利影響，近期表現疲弱，維持低配，但仍看好現代化倉儲、資料中心相關工業類REITs，標的選擇優先考量上述類型比重高者；美國特別股相關，短期內表現與金融類股情緒相關性高，小幅低配，近期已陸續調節標的至金融特別股比重低者，後市隨利率上行仍將逐步加回；美國債券方面，隨著債券殖利率上升，已陸續加碼債券至中性水位，因預期本季殖利率維持高檔，將持續加碼公債，或信用評級良好之公司債。