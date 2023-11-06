「島嶼特調 微微正好」桃園社造博覽會4日至12日在虎頭山創新園區舉辦。副市長蘇俊賓表示，桃園有許多是社區發現重要議題，進而主導、凝聚議題，再由市府補位支援，社區居間功不可沒，也歡迎民眾參加博覽會，「調製社造專屬的特調飲」。

策展人向家弘表示，今年名稱「島嶼特調 微微正好」，「島嶼特調」呼應台灣知名的手搖飲，就跟關心公共事務、在地議題的社區一樣獨一無二。「微微正好」則是跟社造一樣，補助金額不大，但可以一點一滴，最後成為改造社區的力量。

蘇俊賓分享自己高中時，在當時的大溪鎮「草店尾工作室」擔任志工，是他第一次社造經驗。他也把桃園社造分為3階段，首先是他高中時，民眾對於鄉土與環境不夠了解，因此喚起對在地重視格外重要。第2則是17年前他擔任環保局長時，桃園人口逐漸增加，透過地方創生與在地文化整合也是重點。第3階段則是現在，桃園人口大量增加，讓移入民眾認同在地，發展出嶄新又精彩的文化是重要課題。

文化局長邱正生表示，展覽活動結束時，有時會產生大量廢棄物，今年展區以減少廢棄物為目標，採用可重複使用的展示櫃架及媒材。活動舉辦到12日，每日上午9時到下午5時，除了參觀展區「集章換好禮」外，還有假日推出的社造市集、社區表演、五感體驗課程、社造論壇等超過50場推廣活動，可至「桃園社區營造中心」臉書粉絲專頁查詢。