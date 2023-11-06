藍白合進入政黨協商階段，雙方仍未就該如何整合達成共識，據了解，國民黨總統參選人侯友誼、國民黨主席朱立倫與民眾黨總統餐選人柯文哲密會時相當不愉快，柯看似互讓，藍白合實則瀕臨破局。國民黨立法院團總召曾銘宗證實，他的辦公室就接到不少反映，更直言假設最後沒辦法促成「藍白合」，現階段國民黨也會做出最壞的打算、做最好的準備。

曾銘宗表示，國民黨這段期間希望不負全民的付託，因為有將近6成5民眾，希望下架民進黨，讓明年政黨輪替，因此在這個前提下，不管是國民黨中央或侯友宜競選辦公室，都會盡最大誠意努力促成藍白合，但假設最後沒辦法促成藍白合，現階段國民黨也會做出最壞的打算、做最好的準備」。

曾銘宗透露，有些基層會反映不要繼續藍白合，他的辦公室就接到不少反映，但國民黨是一個民主政黨，有不同反映是正常現象，「現階段，國民黨還是盡最大誠意，希望促成藍白合」。

國民黨團書記長謝衣鳳認為，在野陣營的基層不管什麼樣的聲音都有，相信有非常多支持者會希望，如果藍白合已經拖到現在，就不要繼續談下去，但是，也有很多支持者認同政黨輪替「藍白合」下架民進黨，畢竟這是民主國家的常態，民眾不希望政黨獨大，而是希望有政黨制衡的民主深化程序。