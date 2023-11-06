科科科技核心技術聚焦「多媒體科技、數位雲端、AI應用」，服務擴展至日本、香港、新加坡與馬來西亞，企業客戶遍佈全亞洲。由科科科技旗下BlendVision推出的BlendVision One，是訂閱制串流科技服務，其提供三大功能，包含即時直播串流、智慧影音編碼及隨選影片託管，以好萊塢等級的內容保護機制，幫助企業打造品牌專屬影音中心。功能面完善的BlendVision One，將成為企業客戶於微軟Azure Media Services退役後的最佳解決方案，技術團隊特別為AMS既有客戶開發轉移工具，讓客戶從AMS能順利「一鍵轉移」，無需擔心過程中遇到任何技術問題，迅速獲得更全面的智慧串流體驗。

科科科技多媒體科技業務群總經理李卓軒表示，BlendVision平台每月數千萬名使用者流量的測試與優化，已支撐日本市場前十大OTT的商業成功。這次BlendVision One整合出適合中小企業的影音解決方案，除了能快速打造自己內部的影音平台，更能藉由對話式AI管理自家知識平台數據庫。BlendVision One除了透過智慧影片分析讓內容傳遞成本降低40-60％外，更由影音內容產生新內容，回應企業內部團隊工作上的問題，大幅提升工作效率以及賦予內容新價值。

KKBOX運用創新科技拉近創作者與歌迷的距離，接下來目標是將音樂串流技術進行模組化，為企業客戶提供聲音串流SaaS服務，包括播放系統、AI推薦、搜尋引擎、前後台管理系統等。