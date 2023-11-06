【全程字幕】梁文傑酒趴不只吸加熱菸？ 徐巧芯加碼爆出入「這會館」 @ChinaTimes

陸委會副主委梁文傑遭爆料吸食加熱菸後，台北市議員徐巧芯更質疑他當晚是去「招待所」，並貼出辣妹進出大樓畫面，梁駁斥僅是單純朋友聚會，更曝邀請者是位電商董座。對此，徐巧芯今午再度發文指出，「梁文傑承認我所提到的，包含他去搭公務車居酒屋，後來計程車轉往內湖，他說是見一位廖先生，但經查詢廖先生的公司地址在南港，他所前往的大樓是在內湖。昨天第一時間他說是去『朋友的公司』，不就是說謊？」並附上梁文傑與友人在大樓外互動照片，還註明「照片是新的」。

梁文傑今指出，「徐巧芯議員應該是派人全程跟監我，才會把我當天的行程弄得這麼清楚」，沒錯，當天是星期五晚上，我先和朋友約在一家居酒屋吃飯，席間有另一位朋友打來問要不要去坐一下，介紹幾個朋友認識，「於是我就在八點多叫了計程車前往。坐了一個多小時就離開。這個地方我第一次去，而邀我過去的朋友是做服飾電商的『美而快』董事長廖承豪先生」。

對於梁文傑最新說明，徐巧芯再度在臉書發文指出，我提出更詳細的事件經過後，梁文傑副主委才改口，再也不敢否認自己去的場合就是私人招待所，「他當然否認跟涉入詐騙的鍾興樺認識，但那間店就是像88會館之於郭哲敏一樣，在內湖開設私人招待所，供政商名流『談事情』。據我瞭解，此人跑路中，尚未歸國。公務人員顯然不宜在此類場所出沒。至於此招待所涉嫌違法經營，我已經請台北市政府去調查。」

至於梁文傑稱「派人全程跟監」一事，徐巧芯反擊，「這怎麼可能，我忙都忙死了」，其實這又是一次媒體得到訊息，但後來無法刊登的情況，在民進黨的執政之下，第四權無法完全發揮監督的力量，所以很多話只好由她來說，很多事只好由她來揭露。

徐巧芯表示，這跟選舉也沒什麼關係，上次2022年自己也踢爆很多類似的事件，不過就想讓大家看看「新潮流」白天和夜晚的不同樣子，以及突破媒體被封鎖的現狀。