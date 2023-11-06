桃園市八德區廣德里環保志工隊一行71人前往宜蘭交流，但在太平山要下山時，一輛遊覽車疑似煞車失靈撞山壁並側翻，車上連同駕駛及導遊共計42人，共造成38人輕重傷，1名70歲郭姓婦人死亡。據了解，郭婦為當地鄰長，案發當時與丈夫同坐中後段右側窗邊座位，但因車體遭到強烈撞擊，郭女遭前方車頂電視與窗邊夾住，造成頭部重創不治。

據了解，肇事遊覽車從發現煞車失靈後，司機便通知導遊要乘客抓緊，接著就失控撞上護欄，又從右側撞上山壁，整個過程僅約20餘秒，坐在後方右側靠近窗邊的郭婦首當其衝。

桃園市八德區廣德里環保志工隊，昨日共2輛遊覽車共71人出遊，A車平安順利下山，翻車的為B車，擋風玻璃支離破碎、車內東西四處散落，現場狀況慘不忍睹。

翻覆的B車車上1名駕駛、1名導遊及40名乘客，共造成38人輕重傷1人70歲婦人死亡。坐在第一排的乘客則表示，當時她坐在第一排看著車子失控「滑來滑去」嚇出一身冷汗，所幸她有繫上安全帶，車子翻覆後她懸在半空中，導致她大腿兩側黑青，現在想到還餘悸猶存。

傷者分別送往宜蘭多家醫院，而受到輕傷的乘客事後表示，事故發生時司機有廣播，向乘客表示煞車失靈，要乘客抓好扶手，他會往右側靠，利用山壁讓車停下來。乘客當時都受到驚嚇，紛紛抓緊，他們回想，當時是往右靠山壁，如果是往左就會掉落山崖。