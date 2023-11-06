57歲大陸女星鞏俐是知名大導演張藝謀栽培的「謀女郎」最佳代表，憑著電影《紅高粱》、《霸王別姬》紅遍國際影壇，在華人圈是家喻戶曉的巨星。近年來，她作為評委出現在各大電影節上，狀態容光煥發，最近她現身戴高樂機場，凍齡美貌曝光外，低調隨興的打扮也被網友大讚：「鬆弛感滿滿。」

最近鞏俐現身法國巴黎戴高樂機場，身穿寬鬆暖黃色的毛衣與黑色中筒靴，內搭灰色帽T，拖著精品布料旅行箱，整體看來自然俐落，全身散發率性鬆弛的魅力，仔細一看，手機殼竟然是毛絨絨的粉色兔子，少女心滿滿。

貼文曝光後。網友們紛紛留言大讚：「這個年齡，皮膚還是好緊緻」、「鞏俐老師真美」、「救命，鞏俐老師怎麼還是這麼年輕我的天啊啊啊啊，之前看她年輕的時候演的電影的樣子，現在還是這個樣子，真的好美好有氣質」、「好優秀的下顎線」、「皮膚居然這麼好」

其實，鞏俐情路坎坷，曾有過兩段情，第一段就是知名導演張藝謀8年的地下情，當時鞏俐不畏懼背負小三的罵名堅持跟張藝謀在一起，未料張藝謀離婚後，卻沒有給鞏俐想要的名份，雙方僵持不下只能選擇分開，結束8年的地下情。恢復單身的鞏俐火速投入下一段戀情，隔年就閃嫁富商黃和祥，但兩人聚少離多，最後在2010年和平離婚，結束13年的夫妻關係，之後她與法國電子音樂家讓米歇爾雅爾交往，據知情人士爆料他們於2019年結婚。