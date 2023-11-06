Fahd Malik指出，全球主要央行已經來到升息循環尾聲，緊縮貨幣政策終將讓經濟放緩，最終達成抑制通膨的目標。預期全球經濟成長率將從今年的2.1%下滑至明年的1.9%；通膨率則從今年的5.2%下降至明年的3.4%。在溫和的經濟成長與通膨趨緩的環境下，有助於支撐明年債券市場表現。

「儘管短期內可能出現波動，非投資等級債券的兩項優勢卻值得長期投資人開始布局。」Fahd Malik說。第一，殖利率吸引力。以全球非投資等級債券為例，截至10月31日的最低殖利率來到10.0%，已是近20年相對高點。因此，就算經濟走緩，導致非投資等級債券違約率上升、利差擴大，高殖利率卻相對能帶來緩衝作用。第二，企業體質仍佳。目前非投資等級企業的體質比疫情期間或是金融海嘯時期都來的好，加上2024年底前到期的債券金額僅占整體市場5%，且不到1%是評等最低的CCC等級，以高利率再融資的比例相對較低之下，企業還款壓力較小。

有鑒於在各產業、各區域中都能找到優質的投資機會，Fahd Malik建議投資人分散布局全球非投資等級債券市場，相對容易在目前的波動環境中創造較好的表現空間。以聯博-全球非投資等級債券基金為例，採全方位收益策略(Multi-sector income)，以美國和歐洲等成熟國家的非投資等級公司債提升收益、嚴控違約；搭配投資等級公司債緩和波動，廣納證券化資產的多元投資機會；同時擇優布局新興市場債，掌握長期成長潛力。透過分散全球、各類券種的方式，在掌握收益的同時，達成分散風險的功能。

在產業方面，Fahd Malik表示可關注旅遊產業如航空、郵輪、飯店等，持續受惠於解封後的消費需求；另外像是汽車產業，消費者需求仍高且目前整體評價具吸引力；金融業則偏好資產負債表較強勁的大型銀行。此外，需謹慎看待科技業等對利率變化較敏感的產業；另外受中國今年經濟不振、需求下滑影響，化學產業的企業盈餘可能因此受到波及。

從區域配置來看，除了美國市場，Fahd Malik則認為新興市場和歐元區都值得注意。新興市場以企業債券為主，尤其那些獲利來自美元的跨國企業，甚至可受惠於美元升值。與美國非投資等級債券相較，歐元區非投資等級債券不但品質較佳、能源部位佔比較低、違約率也較低。

今年不斷上揚的利率讓市場瀰漫著恐慌，即使非投資等級債券今年以來表現較投資等級債券、公債出色，整體資金卻仍呈現淨流出。「歷史不會重演，但它會有相似之處。」Fahd Malik提醒，勿讓恐懼凌駕長期投資策略，滿手現金等待降息不見得是最佳解決方案。一來，投資氣氛一旦反轉會相當快速，投資人未必跟得上；再者，根據歷史經驗，美國非投資等級債券的最低殖利率通常可作為判斷未來5年報酬潛力的指標之一，投資人不妨視自身風險屬性適當布局。