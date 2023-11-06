彰化縣1名21歲的巫姓男子，與年僅15歲的未成年少女交往，期間與少女「裸聊」還截錄少女裸露上半身、下半身及手摸胸部、下體等影片，某日在汽車旅館性交被少女父親發現，到摩鐵堵人反遭巫姓男子毆打，事後少女父親告上法院，法官依《兒少性剝削防制條例》及傷害罪，分別判處10月、4月徒刑，得易科罰金。

巫姓男子去年2月透過網路結識年僅15歲的未成年少女，不僅拍少女猥褻照，還偷錄2人性行為影片，因為2人多次到摩鐵開房還因此懷孕，儘管少女願意與巫姓男子結婚，但得不到少女父親諒解，還慘遭提告。

去年5月少女父親得知2人在摩鐵開房，氣得到摩鐵外堵人，恰巧遇到準備從摩鐵出來的2人，看見愛女坐在男子車上，憤而找大雄理論，過程中2人發生爭執，男子打得少女父親鼻親臉腫，造成臉部、四肢擦挫傷。

判決書指出，該事件發生後，少女父母報警並提告，巫姓男子也坦承犯行，還向法官求饒，還說少女已經懷孕了，2人現在同居，願意負起責任照顧對方，雙方也都有結婚的規畫，但少女父母並不願意原諒，更不同意和解，希望法官從重量刑。

法官審酌，巫姓男子明知少女未滿18歲，欠缺性自主同意能力，其判斷力、自我保護能力未臻成熟，竟多次與少女進行性行為及拍攝猥褻照片，依違反兒童及男子性剝削防制條例，處有期徒刑10月；犯傷害罪，累犯，判處應執行有期徒刑4月，得易科罰金。