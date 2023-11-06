埔里警分局獲報，派遣壽派出所警員前往取締，飆仔騎機車快速離去卻跑給警車追。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

百輛改裝車狂飆136縣道還直播 囂張嗆：下次要破200台

上百台機車5日凌晨從台中市太平經136縣道飆至南投縣國姓鄉福龜，飆仔在臉書直播，甚至揚言「第2次要破200台機車」，上百輛機車最後聚集在福龜的1家便利商店，轟隆隆聲浪讓附近居民不堪其擾報警，警方到場機車騎士拒停受檢，還跑給警察追，十分囂張。

福龜村民5日凌晨0時40分報案，指大批機車騎士聚集在國姓鄉福龜村台14線旁的1家便利商店，不僅有催轉油門的轟隆隆聲浪，還有人不斷按鳴喇叭、按鳴高分貝汽笛，甚至大聲相互叫囂，嚇得從睡夢中清醒，擔心得難以入睡。

埔里警分局獲報，派遣壽派出所警員前往了解，未料上百輛飆仔看到警車抵達，立即從台14線分往草屯、埔里方向逃竄，警方進行攔查，要求違規改裝機車或未戴安全帽的機車騎士停車受檢，未料飆仔無視公權力，不僅拒絕停車，還催轉油門高速離開，跑給警察追。

通訊群組、網路社群平台也轉載上百飆仔直播影片，畫面中上百台機車疑從從台中市太平經136縣道飆至南投縣國姓鄉福龜，也有人從南投、草屯等地前往福龜車聚，甚至有「百台機車出飆」、「百騎出關」及汽車在後壓陣的「護衛隊」等字樣，結尾揚言「這次活動辦得不錯，第2次要破200台機車」。

埔里警分局副分局長涂瑞湮表示，警方已調閱相關道路監視器與行車記錄器，針對違規改裝汽機車改釀成噪音等問題，將通知車主到案說明，並移請環保、監理等相關單位開罰，周末也將編排相關防制危險駕車勤務，維護沿線居民安寧與行車安全。