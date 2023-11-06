豐邑機構長期秉持企業社會責任精神，以實際行動投入公益。(業者提供)

豐邑機構為弱勢孩童及社區居民打造藝術平台，透過藝術家持續陪伴過程，實現孩子的夢想。(業者提供)

為讓弱勢孩童也能在生活中感受到美學的薰陶，豐邑機構豐藝館即日起至明年1月30日舉辦「生命的風景-席德進紀念展」，配合「藝術陪伴」的活動走進社區，以「聽」導覽、「看」藝術為媒介，邀請藝術推廣大使楊鼎献及蔡蓉蓁指導弱勢孩子玩藝術，盼溫暖這些弱勢孩童的身心靈。

帶領15名弱勢孩童在「做中學」探索藝術，楊鼎献說，從孩子們創作時的認真神情，他深刻體會到「藝術陪伴計畫」是愛的養成，而非僅是觀賞或畫一幅畫，透過美的事物激發孩童天性中的善良，從欣賞、啟發到實踐，盼在孩子心中種下愛的種子，並以藝術澆灌。

「藝術陪伴計畫」第一波活動由社會局服務的15名個案參加，這些學齡孩子多來自單親、隔代教養家庭，他們家中經濟不堪負荷、仰賴社會補助，更缺乏完整的教育資源與環境支持孩子學習繪畫，楊鼎献及蔡蓉蓁帶領他們創作並提供關懷，藉以啟發孩子的潛能，不要讓貧窮成為學習的阻礙。

台中市社會局長廖靜芝感謝浩恩文化藝術基金會與豐邑文教基金會攜手推動藝術陪伴，她說，在2位藝術家的帶領下，透過藝術帶領弱勢孩子夢想起飛，對他們來說是難得的經驗，讓活動帶來的不只是實質幫助，更是無形的溫暖，希望藝術陪伴活動能將藝術的美好分享給社區，讓公益慈善持續發酵。

長期投入公益的豐邑機構，秉持企業社會責任，攜手浩恩文化藝術基金會與台中市社會局，規畫「藝術陪伴計畫」，讓藝術文化與公益深根社區，豐邑機構指出，未來活動將持續推廣到社區、飯店，盼讓更多孩子參與；豐藝館目前展出「生命的風景」席德進紀念展，活動中也帶孩子參觀。