一名女網友去年7月與前任分手，未料近日因沒回對方訊息，前任竟故意轉賬1元，害怕因此淪為警示帳戶，於是緊急向銀行與警方詢問。後續則為銀行現階段已先幫她管制帳號，警詢後也一度為她解除疑惑，「無犯罪行為、不容易淪為警示帳戶，不需要特別理會」。

據了解，原Po於Dcard發文向網友求助，「前任因為我不回他訊息，故意轉帳1元給我。我跟他在2022年7月分手，去年12月10日有我轉帳給他的紀錄，原因不贅述，而剛剛收到了轉帳通知，看後4碼確定是前任轉的，請問有人知道該怎麼處理嗎？」

原Po進一步指出，她當下收到該封訊息十分驚慌，擔心遭詐團盯上，「已有請銀行幫我先管制帳號，也有去警局詢問，警方的說法是我沒有犯罪行為，不會那麼容易變警示帳戶，不需要特別理會，但若是前任惡意害我被警示，我是可以去告他，要求他賠償我的。」

該貼文一經曝光，網友紛紛留言表示：「你前任是做詐騙的？」、「恐怖情人的手法又進化了，他如果是故意讓妳的帳戶變警示，惡意通報是有刑責的，而妳只要去銀行申請解除即可」、「先去警察局備案，然後去銀行」、「一元應該不會怎樣吧？就繼續不要理他就好了！」、「我前任是！都會轉1元然後打備註求復合，情人節還會打情人節快樂等等的，時間長達兩年多…」。

另，也有網友以自身經驗指出，「如果有直接去報警，可以用跟騷加上聲請保護令，因為我自己親身執行過，對方聯繫不上我分好幾筆匯款給我，每次都留言，連續10筆，我壓力真的很大，請朋友陪我去報警；另外，我自己是在報警後找一天到銀行，把所有款項退回去後，直接銷戶重新開一個。」