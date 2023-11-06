國民黨立法院黨團今日批評蔡政府八年經濟政績不及格，民進黨發言人張志豪6日質疑，國民黨政策會執行長曾銘宗是最大網軍頭，但網軍養在政策會卻不會整理經濟數據，對比於蔡政府，恐怕忘記馬英九執政633政見跳票，經濟躺平的慘狀，曾銘宗為何要如此殘忍的打臉馬英九？

張志豪指出，蔡政府擴大台灣經濟量體，數字看得到；馬政府經濟躺平，數字也看得到。就總體經濟規模而論，國民黨任內馬卸任前每人人均GDP僅達到2萬3070美元，8年之間僅增加5010美元，蔡政府2022年已經達到3萬2811美元，從2016年至2022年，增加9720元，並超越韓國。也就是說，蔡政府執政七年，達成的人均的經濟量體成長，已比馬政府八年成績高過將近一倍。

張志豪表示，「馬英九政見跳票，蔡政府勇敢實現。」就政見跳票來說，馬政府最為人記憶的是六三三政策，全部跳票。這些政見，卻在蔡政府實現了。如2021年經濟成長率6.53％；失業率創22年來最低紀錄；人均GDP2022年達3萬2811美元超越韓國；相對於馬總統卸任前僅達到2萬3070美元。

至於會影響初任薪資的基本工資，張志豪強調，馬政府凍漲三次，工資調漲幅度更低；蔡政府連八年調漲。蔡英文總統執政，從2016年到2024年明年年初，基本工資月薪共計調漲37.3％，時薪調整52.5％。民進黨不僅調薪，軍公教調薪還是25年最高；勞工調薪亦為15年最高，再加上所得稅基本扣除額增加，並增加多項特別扣除額，減輕民眾在國際經濟大浪下的個人負擔。反觀，馬英九工資連續三年凍漲(2008-2010)，八年以來，基本工資月薪僅調15％；時薪調26.3％。

張志豪指出，面對國際性通膨挑戰，國際媒體《金融時報》報導，蔡政府應對得宜。台灣撐過了國際在疫情下的經濟停滯，後續遭逢俄烏戰爭對全球的衝擊，卻在疫後復甦、經濟發展求取平衡，經濟成長亮麗，並且有效調節通膨帶來的物價衝擊。金融時報盛讚台灣是少見同時經濟成長高，物價漲幅遠低於全球平均程度。

張志豪說，請教曾銘宗總召，您轄下的政策委員會，除了豢養網軍，卻不知道如何查詢公開資料？再問，國民黨黨團是不是刻意要打臉馬前總統，明明知道馬前總統成績比出來很難看，卻硬是要喚醒國人記憶。