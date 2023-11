樂天女孩林襄近日到日本出差,和經紀人在知名地標拍照時,見到高樓上站著一個人,心理覺得怪怪的,隨口問了「他不會要跳下來吧?」沒想到離開後10分鐘左右,就看到救護車出現。

林襄日本行三天跑四個地方,但卻在知名景點遇到了墜樓現場,林襄在IG上透露昨日(5)在歌舞伎町要去開會的路上,經過當地打卡地標「新宿格拉斯麗哥吉拉酒店」經紀人拿出手機要拍攝哥吉拉時發現旁邊有站了一個人,她表示覺得那個人看起來怪怪的,所以和經紀人趕緊離開現場,買完飲料過10分鐘左右的時間再經過,就看到醫護人員已經在為倒地的人做CPR。

(圖/翻攝自林襄IG)

(圖/翻攝自林襄IG)

林襄在IG上也分享經紀人拍下的照片,高處確實有一個身影,她表示因為距離他們很近所以就過去看,「那個人真的跳下來,四肢往奇怪的方向,醫護人員一直在CPR,好驚悚。」

林襄日本行去了北海道、東京、箱根、橫濱,公開素顏照,白色緊身低領的上衣,大方展露好身材,上衣文字也引發熱議「Don’t be scared to be a Bixxh」,網友表示「很漂亮」「造型好好看」「不要這麼美啦 」大讚穿搭。

(圖/翻攝自林襄IG)

(圖/翻攝自林襄IG)

