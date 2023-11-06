樂天女孩林襄近日到日本出差，和經紀人在知名地標拍照時，見到高樓上站著一個人，心理覺得怪怪的，隨口問了「他不會要跳下來吧？」沒想到離開後10分鐘左右，就看到救護車出現。

林襄日本行三天跑四個地方，但卻在知名景點遇到了墜樓現場，林襄在IG上透露昨日(5)在歌舞伎町要去開會的路上，經過當地打卡地標「新宿格拉斯麗哥吉拉酒店」經紀人拿出手機要拍攝哥吉拉時發現旁邊有站了一個人，她表示覺得那個人看起來怪怪的，所以和經紀人趕緊離開現場，買完飲料過10分鐘左右的時間再經過，就看到醫護人員已經在為倒地的人做CPR。

（圖／翻攝自林襄IG）

（圖／翻攝自林襄IG）

林襄在IG上也分享經紀人拍下的照片，高處確實有一個身影，她表示因為距離他們很近所以就過去看，「那個人真的跳下來，四肢往奇怪的方向，醫護人員一直在CPR，好驚悚。」

林襄日本行去了北海道、東京、箱根、橫濱，公開素顏照，白色緊身低領的上衣，大方展露好身材，上衣文字也引發熱議「Don’t be scared to be a Bixxh」，網友表示「很漂亮」「造型好好看」「不要這麼美啦 」大讚穿搭。

（圖／翻攝自林襄IG）

（圖／翻攝自林襄IG）

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