嘉義市議員郭定緯要求市府教育處重視、加強家長網路素養。（郭定緯服務處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市議員郭定緯6日在嘉義市議會第11屆第2次定期會工作報告上，指2022年國家發展委員會網路沉迷研究調查顯示，12歲至17歲的國高中生網路沈迷的比例高達9.6％，18禁內容無所不在，對比教育部「班班有網路，生生用平板」政策，學生網路使用情形更該被正視，要求市府教育處重視、加強家長網路素養。

郭定緯指出，2021年教育部提出「班班有網路，生生用平板」口號，目的是期望每個班級都能透過網路學習，但是隨之而來的是校園智慧手機、平板浮濫使用的問題，越來越難管控，尤其近期短影音盛行，青少年間流行的抖音、小紅書，其內容許多都是限制級。

郭定緯說，青少年間容易產生模仿行為，即便app本身有分級審查機制，但作用不大，還是一堆孩子在瀏覽，即便政府要求業者自律，但因為網路快速傳播，往往政策趕不上流行，要求教育處，應該教導孩子們正確網路使用，提升孩子對網路內容的判讀力，才能讓孩子合理、合法的暢遊網路世界。

郭定緯也提到，網路時代，除了孩子要教育，家長的陪伴與數位素養也相當重要，具網路素養的家長才能夠適時提醒孩子落實網路安全及勿沈溺網路虛擬世界中，強調網路就是潘朵拉的盒子，一打開，使用不正確就會出現網路成癮、睡眠不足、親子互動減少、視力退化，甚至還可能出現自拍外流、性剝削的風險，都會侵蝕孩子寶貴的青春，希望教育處可以更重視網路問題。

市府教育處長郭添財表示，網路安全是108課綱的一環，也是市長黃敏惠相當重視的一部分，未來會持續教育孩子網路安全，至於網路成癮現已是全台各級單位非常重視的問題，畢竟班班有網路、生生用平板是提倡用科技工具來學習，在學校也規定禁止用手機，教育處會規畫戶外探索等活動，將學生暫時拉離手機、網路。