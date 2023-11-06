歐洲製藥業公會和協會(EFPIA)說，歐盟執委會尚未進行影響評估，如果新規定成為法律，將增添歐盟創新的不利因素，對中小企業的衝擊尤其大。

但執委會一名發言人說，任何制度的改變，除了影響到歐盟的企業，也會影響到把藥帶進歐盟的外國公司，所以不會讓歐盟公司處於不利位置。

執委會提議一種新藥的專利有效期限縮減的新規定，希望能降低民眾的用藥成本，加速廉價的仿製藥的快速推出。

執委會說，該會同時也提議降低新藥的批准時間，從400天縮短到180天。新規定還包括了激勵中小企業的措施，讓它們可以在更長時間獲得資料保護，以及對罕見疾病藥物實施減少費用或豁免的措施。

諾和諾德(Novo Nordisk)執行長Lars Fruergaard Jorgensen說，這種(專利有效期)縮減，將讓製藥公司無法回收開發投資和行銷的成本。「如果你拿掉的是一兩年的獨家權利，你拿掉的剛好是銷售的高峰期。因為當你剛推出一個新產品時，你會先遇到負面的獲利貢獻，因為之前投資太多在行銷和銷售的工作。直到最後幾年，你比較能輕鬆地回收你的投資」。而執委會很可能奪去公司最後幾年的獲利機會。

丹麥公司諾和諾德自從推出讓人震驚的減肥藥和糖尿病藥物Wegovy和Ozempiic以來，一度成為歐洲市值最高的上市公司。

EFPIA引用委託Dolon進行的調查，指出歐盟新提議將讓德國、比利時、法國受衝擊最多。

醫藥產業是歐盟貿易盈餘的最大貢獻產業，在2021年時出口的產值高達2350億歐元。