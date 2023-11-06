北投分局及婦幼警察隊同仁，利用勤餘時間排練宣導熱舞，參與此次溫泉慶典。（北投警分局提供）

李文正翻攝

睽違4年的日本松山市道後撞神轎祈福盛典在北投盛大舉行，現場除了兒童神轎踩街等精彩活動內容之外，更重溫氣勢浩大的撞神轎祈福盛典，結合神轎納福遊行，融合北投溫泉與日本文化精髓，運用公私協力舉辦慶典，使特有之泡湯文化長久延續，北投警分局出動大頭娃娃，宣導團隊志工，讓民眾了解各類新興犯罪手法。

北投警分局交通安全及犯罪預防宣導團隊，派出超萌警察大頭娃娃及宣導團隊志工們手持宣導標牌，將「路口停讓」及「識詐」觀念，透過活動遊行沿線宣導，以擴大宣導之成效。另透過精心設計主題內容與犯罪預防常識有關之互動遊戲，大幅提升自我保護觀念，讓歹徒的犯罪手法無所遁形。

北投警分局表示，溫泉季晚會期間，由我愛冰冰秀主持群亮麗登場，並邀請台北市政府警察局「打詐台北隊」共組防詐宣導舞團，由北投分局及婦幼警察隊同仁，利用勤餘時間排練宣導熱舞，參與此次溫泉慶典，希望透過4年一度的盛事，達到全民識詐之目標。

北投分局呼籲，觀光區域周邊車流量大，應多使用大眾運輸工具，配合警方交通疏導管制措施，切勿違規停車或任意穿越道路，確保交通安全及順暢；另外，民眾若接獲不明來電，請保持冷靜，謹記防詐三步驟：「1聽、2掛、3查證」原則，應沉著冷靜撥打165反詐騙專線或報警查證，避免受騙上當。