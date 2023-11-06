27歲香港女星何依婷（Regina）是TVB旗下藝人，於2017年參賽港姐選拔，最後獲得亞軍出道，演出電視劇《機場特警》、《十月初五的月光》等作品，也跨界成為主持人。何依婷今（6）日中午，無預警在IG公布結婚喜訊，曬出在巴黎拍攝的系列婚紗照，有網友以為她已經懷有身孕，對此她否認了。

何依婷在社群平台上曬出數張婚紗照，公布結婚喜訊，文中她感性寫下，第一次到巴黎時只是個學生，在懵懂的年紀，喜歡上這座浪漫的城市許下「將來要和我愛的人再去一遍」願望，並感謝老公「一直把我捧在掌心裡，謝謝你，讓我夢想成真」，並嗨喊「答應了我的最愛、我的最好朋友及我的靈魂伴侶」。從她曬出的照片中可見，何依婷換上兩套優雅婚紗，在巴黎鐵塔下，與老公甜蜜對視，加上粉紅色繽紛氣球，氣氛唯美。

據港媒《東網》報導，何依婷今（2023）年被網友直擊交往後大方認愛，卻相隔不到3個月就宣布喜訊，懷疑她有可能已有身孕，但何依婷否認閃婚，表示自己一直有計畫要結婚，雙方認識多年以結婚為前提下交往，且經過深思熟慮後才決定步入婚姻。被追問是否懷孕，對此，何依婷澄清沒有寶寶。