台積電(2330)撐盤、近期弱勢的AI股也展現活力，奇鋐(3017)、台光電(2383)、金像電(2368)、建準(2421)、雙鴻(3324)等反彈大漲，廣達(2382)、緯創(3231)也收高，即使財報不如預期的技嘉(2376)也僅以小跌作收，中小型股更是活蹦亂跳，富野(2736)、亞都(5703)、迎廣(6117)、兆利(3548)、必應(6625)、寒舍(2739)、富晶通(3623)、富喬(1815)、夏都(2722)、金麗科(3228)、大量(3167)、幃翔(6185)、永固-KY(5546)及山富(2743)等以漲停作收，推升台股指數開高走高，盤中指數大漲近200點，逼近16700點，尾盤時因台股已連漲多日，當沖及獲利了結賣壓出籠，指數小幅壓回，未能順利站上半年線，終場加權股價指數約16649.36點，上漲141.71點，成交量為2706.64億元；OTC指數為218.62點，上漲3.48點，成交量為697.71億元。

今天上市各類股以電腦通路類股表現最佳，上漲2.74%，其次是機電類股及資訊服務類股，分別上漲2.58%及2.2%，表現較差者為航運類股、水泥類股及食品類股，其中其他電子類股下跌0.58%，水泥類股上漲0.04%，網通類股上漲0.4%；上櫃部分，表現最佳為觀光類股、上漲3.32%，表現最差為鋼鐵類股、小漲0.15%。

就技術面來看，今天台股在美股連續大漲帶動下，盤中指數強勢大漲，直逼16700點，終場上漲141.71點，以16649.36點作收；近期台股強勢反彈，繼上周四攻克月均線及上周五攻上季線後，今天指數再度收高，元富投顧總經理鄭文賢表示，目前16000仍然是有效的底部支撐，若能持續補量，成交量若擴增到3500億元到4000億元，大概就是攻擊訊號，11月有機會再挑戰16800點~17000點大反壓。

復華高成長基金經理人楊聖民表示，FED上週決策會議再次維持利率不變，雖未鬆口結束升息循環，但各主要總經最新數據較預期差、勞動生產力上升高於預期、薪資成本增速下降，再升息機率降低，使美國公債殖利率迅速回落，資金回流風險性資產，帶動美股重回年線之上，台股同步收復月季線。目前聯邦基金利率期貨顯示，12月13日的FOMC會議升息機率僅不到5%，本波升息循環結束的可能性已高，壓抑股市動能的因素也跟著淡化，由於接下來步入歐美消費旺季，加以景氣燈號好轉、製造業回溫，建議可聚焦相關需求回溫的電子業績題材，以及仍具成長性的AI供應鏈。

鄭文賢表示，11月在美國暫不再升息、美股企業反彈帶動下，台股將有不錯的反攻機會，而個股更有向上空間，目前看Fed若年底前都不再升息，美股可以走穩，台股將有機會開始輪漲延續到2024年的多頭行情，不管半導體、AI、低軌衛星、IC設計、記憶體、被動元件、彩色閱讀器、電動車，甚至儲能相關族群，都可望捲土重來。