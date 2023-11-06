Exolaunch運用專有的部署技術，10年來已將320多顆衛星部署到市場上最頻繁、最可靠的載運火箭上。此次將貢獻其專業知識，確保鴻海首批代號分別為PEARL-1H和PEARL-1C的2顆衛星，能順利發射並安全部署至軌道。

鴻海首批2顆衛星計畫將透過SpaceX的獵鷹9號，在美國加州范登堡太空基地4E太空綜合發射台（SLC-4E）執行的Transporter-9發射任務中升空，發射時間不早於11月。而Exolaunch也提供全球最大的立方衛星部署器設備EXOpod Nova。

Exolaunch商務長（CCO）Jeanne Allarie表示，對於走在科技尖端的衛星業者，公司過去10年來密切傾聽其真正需求，與鴻海合作LSA是公司發展歷程的一個分水嶺，代表團隊及能力已能將發射服務拓展到全球領域，是一種榮幸、也是這項辛勤工作的成就。

鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘則表示，此次計畫是很好的產學合作案例，發射試驗使研究所有機會在低軌衛星寬頻通訊領域進行概念認證。而Exolaunch在研究所實現太空任務方面，扮演著至關重要的作用。

鴻海集團B5G政策組處長趙元瀚表示，在B5G和新太空時代，低軌衛星的發射將變得更具成本競爭力和便利性。鴻海的首個PEARL衛星計畫，目標證明面對新太空產業創新及成長時，集團在關鍵零組件、子系統和組裝整合測試等領域將能滿足相關需求。