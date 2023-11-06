以色列媒體揭露以國財政部對加薩戰爭的成本預估，若戰爭持續8至12個月，光是用於防禦的軍事費用，每天約消耗81億台幣，若再加上因戰爭損失的經濟效益、政府補助及戰後重建，總成本將高達1.6兆新台幣，相當於消耗1成GDP。
綜合路透社、安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，以色列財經報紙《經濟學家報》（Calcalist）引述以色列財政部對加薩戰爭的初步成本預估，若戰爭持續8至12個月，而且戰爭範圍僅限於加薩，未擴大至與真主黨、葉門叛軍、伊朗的衝突，此外35萬預備役軍人重返職場，總成本約達2000億以色列謝克爾，相當於1.6兆新台幣。
報導指出，以國財政部認為這還只是「樂觀」數字。
1.6兆新台幣中，半數為以軍防禦支出，相當於每日燒掉10億以色列謝克爾（約新台幣81.8億元），另外400至600億謝克爾（約新台幣3274至4911億元）為戰事造成的經濟損失，170至200億謝克爾（約新台幣1391至1637億元）用於對企業的補償，100至200億謝克爾（約新台幣818至1637億元）用於重建。
報導指出：「儘管只是初步數字，而且變動很大，但根據許多初步推斷，成本將達2000億謝克爾，約占10％GDP。」
以色列財長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）先前表示，政府已準備對受哈瑪斯攻擊影響的人提供經濟援助，經濟援助的規模將比新冠肺炎時期的「更大、更廣」。
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