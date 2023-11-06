新北市環保局表示，民眾可藉機盤點家中使用率低的物品，讓二手好物在歡樂派對中遇見新主人、重獲新生。（新北市環保局提供）

新北歡樂耶誕城11月17日即將開城，「耶誕環保挖寶趣─二手好物歡樂派對」義賣活動將於12月23日在新北市民廣場舉辦，環保局今發布二手好物召集令，即起至12月15日，歡迎民眾將鮮少使用且功能完好的二手物品交給清潔隊循線收運資源回收車，或各區清潔隊的「好物窗口」，活動義賣善款將全數納入「新北市愛心大平台」。

環保局說明，為推廣資源循環再利用、愛物惜物的精神，環保局即起至12月15日透過清潔隊循線收運資源回收車及各區清潔隊「好物窗口」回收各式二手物資，民眾可藉機盤點家中只使用過幾次即發現不適合自己的產品、使用率低或衝動性消費的物品，包含外觀及功能良好的玩具、衣服（不含貼身衣物、外觀明顯受損衣物）、包包、書籍（不含報紙、期刊雜誌等有期限性的書刊）、小家電、小家具及腳踏車等，都可捐出義賣，讓二手好物在歡樂派對中遇見新主人、重獲新生。

環保局表示，新北市辦理歡樂耶誕城系列活動「耶誕環保挖寶趣」已邁入第9年，為全國最大的愛心跳蚤市場，去年吸引了近3萬5000人參與，而過去8年累積義賣金額約608萬元，皆納入「新北市愛心大平台」幫助需要的人。

今年活動將於12月23日下午展開，以歡樂派對為主題，設置48個二手好物義賣攤位，歡迎民眾捐出各式鮮少使用且功能完好的物品，年底一起挖寶趣。活動詳情可至新北市政府環境保護局網站查詢(http://www.epd.ntpc.gov.tw/)。