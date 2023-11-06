南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）被爆涉嫌吸毒，今（6）日稍早他已現身仁川警廳接受調查，過程中面對媒體提問接坦然應對，並強調自己與毒品案無關，由於這次是GD爆出染毒後首度露面，因此現場除媒體外，還有不少粉絲與YouTuber前往，而警方為避免場面失控，派出150名警察管制。

GD穿著西裝，約在中午韓國時間1點24分（台灣時間12點24分）時現身警局，面對大媒體，先是被問到主動到案的原因？他強調「我跟毒品犯罪無關，來到這裡就是為了釐清一切，比起這多說什麼，我想要快點去接受調查」態度相當坦然，並表示自己沒染髮也沒漂髮，最後向粉絲喊話「不要擔心」隨後自行步入警局。

然而，GD的態度也引起韓國網友熱議，更有人拿他與演員李陣郁對比，當年李陣郁遭誣告現身警局時的態度，讓網友在論壇以「藝人收到警方通知到案說明的legend」為題發文表示，如此從容的態度，如同在拍片，其他人也紛紛表示認同「好性感」、「果然沒有犯罪就是可以堂堂正正」、「李陣郁的表情就像在拍電影一樣呢」如今GD坦然的態度也再起關注，網友更直言「李陣郁是在拍電影，GD根本就是走紅毯」。

李陣郁當年現身警局態度從容。（圖／翻攝自微博）

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