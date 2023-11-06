烏克蘭裔女星瑞莎今（6）日遭爆被民進黨列入不分區討論名單，但瑞莎隨即否認稱未被徵詢。對此，時常評論時事的胸腔科名醫蘇一峰指出，瑞莎先前曾因「中華隊」一詞，遭到親綠網友出征，讓他直呼「台灣最噁心的就是這些綠蟑螂」。

瑞莎因「中華隊」一詞遭出征事發在2021年7月東京奧運期間，當時她將臉書大頭照加上了「中華隊加油」的特效框，沒想到卻有大批親綠網友留言，「台灣隊，誰跟你中華」、「台灣隊加油，中華就免了」、「校正回歸：台灣隊加油」，讓她無奈回應，她只是想要多多支持去參加奧運，為國爭光的台灣選手們，並換上了「台灣加油」的新特效框。

蘇一峰今在臉書發文表示，台灣最噁心的「就是這些綠蟑螂」，他指出，親綠網友之前曾出征過瑞莎，只因為她講了中華隊加油，結果在傳出可能加入民進黨不分區立委名單後，這些人現在又跑來蹭她，「真的是說謊不打草稿」。不少網友也在蘇一峰的貼文留言表示，「再跟我說民進黨有進步價值，我實在很難相信」、「一句話，噁心！不過倒是一點也不意外，綠能其他不能就是如此」、「民進黨就是噁心的政黨」、「綠共的雙標嘴臉就是噁心」。