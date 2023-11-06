嘉義縣針對轄區具工廠登記或肉製品製造業者共計40家，啟動「我嘉嚴選肉品」輔導衛生管理計畫。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣針對轄區具工廠登記或肉製品製造業者共計40家，啟動「我嘉嚴選肉品」輔導衛生管理計畫，以協助肉品加工業者落實自主衛生管理制度，經過嚴謹輔導、抽驗、教育、評核，其中應建立HACCP業者有17家「優等」、3家「良等」，另GHP評等業者有2家「優等」、10家「良等」，逾8成業者被評為「優等」或「良等」。

嘉縣衛生局表示，肉製品是重要民生必需品，肉類加工食品的安全衛生亦屬高關注議題，嘉義縣為肉製品製造業的重要地區，為打造優質的肉製品，今年衛生局針對轄內40家具工廠登記或肉製品製造業者採4階段性輔導，共同打造優質安全、品質衛生符合規定肉類產品，以保障民眾食品安全。

第1階段實地輔導業者落實GHP及HACCP管理制度，經輔導後作業衛生及食品添加物儲存環境均明顯改善，第2階段隨機抽驗業者使用原料肉及所生產肉製品，分別檢驗動物用藥殘留、亞硝酸鹽及防腐劑等檢驗結果均符合規定。

第3階段，為讓業者更瞭解食品相關法規及精進產品安全衛生，辦理肉製品製造業衛生講習暨HACCP持續教育訓練課程，業者出席率達88％以上，第4階段特別邀請專家學者實地前往業者製造場所執行HACCP或GHP符合性查核，並依查核結果評等，以提供消費者安全、安心的食品。

衛生局表示， 40家業者經過嚴謹的輔導、抽驗、教育、評核，其中應建立HACCP業者有17家「優等」、3家「良等」，另GHP評等業者有2家「優等」、10家「良等」，逾8成業者被評為「優等」或「良等」，名單公布於衛生局網站作為民眾購買時參考。

衛生局長趙紋華表示，結合產官學三方合作提升肉類加工食品業者衛生管理制度，恭喜評核榮獲「優良等」業者，呼籲業者食品安全衛生不能只是暫時，須持續落實自主管理責任，提升產品安全衛生，共同打造嘉義縣「我嘉嚴選肉品」形象，一起為食安把關，守護民眾健康。