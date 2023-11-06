王心凌在〈對賭〉MV中細膩演繹。（天晴娛樂提供）

王心凌昨（6日）推出〈對賭〉MV，是她新專輯《BITE BACK》的破題之作，這首歌就像王心凌內在深層的自我對話，講述面臨人生大大小小的選擇，都是一場勇敢的對賭，無論過去是好是壞，回首來時路，一切都已成為最好的禮物。王心凌在MV中細膩演繹、深刻詮釋歌曲的意境，拍攝過程完全進入狀態，哭戲時一秒就落淚，展現精湛動人演技。

MV分成多個階段進行拍攝，分別是王心凌做鼻竇引流手術前、術後第2天以及恢復期三個重要的時刻，恰巧記錄下王心凌不同的狀態，現實生活狀態完美融入「對賭」的心境，十分用心。從最先釋出的〈BITE BACK〉到〈對賭〉，王心凌透過看似極端差異的作品調性轉變，一氣呵成地透過音樂與影像留給聽眾與觀眾更多心領神會的後韻，強調人生中直面的各種挑戰，最大的對手往往不是外界而是自己，所以不要畏懼冒險前行，帶著「什麼都沒在怕」的勇氣挑戰心魔，就算跌倒了也沒關係，喜怒哀樂都將是生命歷程獨一無二、最好的回禮。

歌曲意境呼應王心凌出道20年來的心路歷程，從選擇當歌手，到選擇參加《乘風破浪》，甚至是近期蠟燭兩頭燒的情況下，為了不影響表演唱歌，毅然決然地做了鼻竇引流手術，王心凌和大家一樣，在歷經年月的轉變中帶著感嘆，卻也帶著對未來對過去的溫暖回顧與期待。此外，她也在MV裡獻上最私密又絕美的真摯靈魂，尤其是她在當中絕美流淚的模樣，更是惹哭許多觀眾。而這段落淚的畫面，王心凌放空自己，完全投入在歌曲的意境中，一秒眼淚就滑落，導演補捉到這唯美又動人的瞬間。