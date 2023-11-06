有關新北市議員廖先翔父親廖正良遭媒體踢爆，在汐止茄苳路開設的停車場涉及違法經營一事，新北市交通局今（6）日說明，本月1日接獲檢舉後，當日即派員稽查，因查有停車場稅籍登記資料，隔日發函負責人依規定申請，如逾期未提出申請或改善，將依法開罰。

交通局表示，都市計畫空地依法可申設停車場，但須依《停車場法》規定申請並取得登記證後始得營業，該案接獲檢舉當天，市府已派員前往稽查，確認該處有停車場稅籍登記資料，因此隔日發函負責人依規定申請，如逾期未提出申請或改善，將依法處3000元罰鍰並限期15天改正，屆期若仍未改正，最高可處1萬5000元罰鍰並可連續裁罰。

由於廖正良的停車場也被踢爆將周邊國有地拿來作為停車位出租，針對違反土地使用相關法令規定部分，交通局已同步轉請權責機關查處。

另外有關該停車場在出入口畫設黃網線一事，交通局說明，一般路口及停車場出入口畫設黃網線是基於提升安全考量，民眾提出申請後，會依道路交通標誌標線號誌設置規則，視現場道路環境條件及交通狀況評估。