中華電表示，「EPBOX手機回收機器人」提供消費者快速完成Apple及Android指定機型註2舊手機檢測鑑價作業，全程採自助式觸控螢幕點選步驟，將USB與手機連結後進行內部硬體檢測，外觀利用高解析鏡頭結合AI圖像功能進行掃描，無需人工判別5分鐘內即完成舊手機估價。

中華電指出，若民眾持iPhone 7(含以上)機型至門市EPBOX進行鑑價，並申辦精采5G月租1399(含)以上方案，除舊機折抵金額外，再享iPhone15全系列購機折價2000元之優惠。「EPBOX手機回收機器人」透過Apple原廠授權AI科技的輔助下，提供更多元、便利的手機回收機制，中華電2022年度所回收的手機材料共計10.536公噸，換算所節約能源約139萬度，或相當於減少887公噸的二氧化碳排放，預估2023年手機回收量將再成長15%，推估經濟效益高達4.4億元。