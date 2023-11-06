VIDEO: In Turkey, police used tear gas and water cannons to disperse protesters at a pro-Palestinian rally outside the Incirlik air base that houses American troops.



US Secretary of State Antony Blinken is due to meet with Turkey's foreign minister in Ankara on Monday. pic.twitter.com/BxwZUDfbcW — DW News (@dwnews) November 6, 2023

就在美國國務卿布林肯今天抵達安卡拉前的幾個小時，土耳其警方發射催淚瓦斯，驅離在美軍駐紮的印吉利克空軍基地（Incirlik Air Base）外舉行親巴勒斯坦集會的民眾。

這場在土耳其東南部印吉利克空軍基地外進行的抗議活動，是由土耳其伊斯蘭非政府組織「人權、自由及人道救援基金會」（IHH）號召。該基金會2010年曾派船隊前往加薩（Gaza），引發以色列的攻擊，造成10名平民喪生。

一名法新社攝影記者表示，當人群結束和平集會、開始往印吉利克基地走去時，警方出手干預。

社群媒體上的影像顯示，數百人揮舞著巴勒斯坦國旗，在警察的追趕下跑過一片田野，警察當下也動用了水砲。

目前尚未獲報有人受傷或被捕。

土耳其印吉利克空軍基地位於地中海沿岸，但美國空軍（US Air Force）會使用，有時候英國皇家空軍（Royal Air Force, RAF）也會用到，是英美兩國進入中東大部分地區的戰略要道。

「人權、自由及人道救援基金會」籌辦示威活動的時間點，適逢美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將到訪安卡拉之際。布林肯將於今天稍晚抵達，並於明天與土耳其外長費丹（Hakan Fidan）會面。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1121106