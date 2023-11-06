日本唱跳組合w-inds.即將於11日在台北國際會議中心開唱，兩位成員特別錄製影片表達對台北場的期待，沒想到千葉涼平一開口就是：「對不起。」橘慶太在旁補充說：「真的讓大家久等了，但想要從這次恢復海外的活動！」

w-inds.久違的即將來台，被問到最想念台灣的什麼食物，千葉涼平秒用中文回答：「小籠包。」表示用蒸的菜色都很好吃，像是肉包之類的；橘慶太則大讚：「珍珠奶茶。」甚至還強調：「無論在日本喝多少杯，都無法超越台灣的味道。」

至於來台北最想做的一件事，兩人都覺得很難，因為之前來台都很少外出，只有在飯店跟演唱會會場往返，橘慶太透露自己非常想去按摩，因為跳舞曲很激烈需要舒緩，千葉涼平在旁問說力道好像會很強，慶太笑答：「我喜歡用力一點的！」而兩人最難忘的就是台灣粉絲的熱情，想起首次造訪時，粉絲在會場前搭了1個月的帳篷，只為了等他們來台。