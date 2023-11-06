2024藍營「侯韓配」機率大？ 媒體人、藍議員曝關鍵內幕 @ChinaTimes

藍白合陷入僵局，前立委郭正亮日前預言，萬一藍白合破局，侯韓配的機率蠻大的。媒體人錢怡君昨（5日）則說，「我自己接觸韓市長，他很注重養生，我覺得應該沒有心出來這一局。」而媒體人黃揚明分析指出，韓國瑜在最近一個多月確實讓藍軍凝聚力變強，這是不爭事實。

黃揚明昨在《TVBS戰情室》中談到，國民黨為什麼積極希望韓國瑜有角色，當然因為在這一次選舉中，大型造勢有韓的場子特別熱，國民黨基層開始凝聚狀況下，小雞都會想到誰能幫忙衝票，所以不管當不分區立委或搭檔副手都好，對於藍營小雞都會舉雙手贊成，這也凸顯藍營小雞的焦慮感。

如果藍白不合，黃揚明說，希望除了列車長侯友宜，基層也希望有一個火車頭，能夠帶動基層士氣，韓國瑜在最近一個多月確實讓藍軍凝聚力變強，這是不爭事實，要不要回應這一股藍營基層期待，這是接下來功課。該節目主持人錢怡君則說，「可是我自己覺得他應該不會想。」而節目另一位來賓、國民黨新北市議員葉元之認為，從侯友宜回答「隨時歡迎願意加入的朋友」，聽到弦外之音，但韓很早就說要當啦啦隊，「我是覺得可能性不高」。