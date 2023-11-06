温昇豪不慎受傷。（民視提供）

温昇豪、劉冠廷日前為民視首檔明星挑戰藝陣競技實境節目《鬥陣大廟埕》前往高雄六龜體驗藝陣文化「什家將」。沒想到温昇豪錄影前不慎被鋼筋劃傷，血流不止，「沒注意到石椅上面的鋼筋，腳被劃到回去飯店才發現血流不止，發現不妙後趕快急診縫針」，為了不耽誤錄影，温昇豪堅持繼續工作，敬業的模樣讓劉冠廷直言很佩服。

教導他們每一位都是苦練多年的專業家將，但温昇豪與劉冠廷只有短短的3天時間，要從零學起要到整個表演成果驗收，外景錄影剛開始就讓他們2人備感壓力。温昇豪受傷在旁邊休息時，看著劉冠廷1次、2次跳到第7次已經有模有樣，讓他覺得很感動，也特別為傳統藝陣文化發聲，「這不是不良少年在跳的，千萬不要有這樣的偏見」，劉冠廷認為傳統藝陣是台灣獨特的在地文化，要好好保存，一起要發揚給全世界看到。

經過3天的學習，2人也有許多體悟，温昇豪說，其實家將動作其實好像不複雜，可是其中有很多小技巧必須要做到，那個樣子才會像，不然動作會不夠俐落。劉冠廷則表示：「這些家將的動作，沒有仔細看你會覺得很簡單，可是其實際跳起來，還有很多技巧跟細節，真的沒有這麼簡單。」。

《鬥陣大廟埕》每集節目由2位藝人相互搭配，親身學習體驗廟宇藝陣文化，將讓守護台灣藝陣的人之心意被大眾看見，並結合藝人的力量，將他們聚集在每一座廟埕的舞台，深刻展現表演者對自身未來的期望。11月11日，每周六晚間8點在民視首播。