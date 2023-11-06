一名男租客表示，租屋處電費6、7月異常暴漲到1萬8000元，覺得奇怪，於是請水電師傅來檢查，發現是房東提供的冰箱太老舊，導致這兩個月電費比平常多出1300多度用電，大約1萬元，但房東不願負擔這筆錢，堅持要他結清多出來的1萬元電費，讓他不滿。

原PO日前在Dcard指出，租屋處冰箱標示是1999年製造，正常耗電功率為每個月55度，已經用了24年，6月時有請人修理冰箱冷凍庫，4、5月電費也僅4600元，但到了6、7月電費竟暴增到1萬8000元，請水電師傅來檢查發現冰箱是6、7月電費暴增的原因，異常用電約1330度，損失費用約為1萬元，向房東反應後，房東卻堅持使用者付費，要原PO結清全部電費，但願意幫他換新冰箱。

但原PO不滿，租屋處東西壞掉應該由房東負責，這樣的異常耗電也該算在房東負責的範圍，難道只能自認倒楣嗎？

貼文PO出後，不少網友表示，「感覺房東願意幫忙換冰箱已經算退一步了，說實在如果對方堅持不換，你也拿對方沒辦法」，認為房東既然不想負責，原PO也只能認賠去繳電費了。