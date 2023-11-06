陸委會副主委梁文傑吸食加熱菸，畫面被拍到後掀起軒然大波，內閣同事、衛福部長薛瑞元回應，若有足夠證據，最重可罰1萬元。董氏基金會今表示，將向衛生局提出檢舉，呼籲政府追查源頭，輸入業者最重恐面臨5000萬元罰鍰！

梁文傑與新潮流成員聚餐後，站在路邊抽加熱菸，已違反新版《菸害防制法》。薛瑞元被媒體問到時有點尷尬，強調依法可處罰梁2000元至1萬元。

台灣目前沒有合法的加熱菸，無論取得管道為何，均已違法。違法製造、輸入電子煙或未經審查通過的加熱菸，可處1000萬至5000萬；違法販賣、展示電子煙或未經審查通過的加熱菸，可處20萬至100萬。董氏基金會說，將向衛生局檢舉，呼籲政府追溯源頭。

台大醫院家醫部醫師郭斐然指出，加熱菸有6可能風險及危害，包括成癮性不輸紙菸、對年輕人具吸引力、行銷策略和菸商行銷相似、加熱菸運用減害的誤導性宣傳、加熱菸和傳統紙菸雙重使用，以及加熱菸對人體健康影響的研究不足。

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