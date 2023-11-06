民進黨總統參選人賴清德新北萬里老家違建案爭議延燒，賴競選辦公室呼籲，地方政府有責就區域內所有礦工住宅提出通盤性計畫，但新北市府昨指，早已多次建議經濟部地礦中心，配合國土計畫草案作業研擬通案處理機制。對此，行政院長陳建仁6日說，就法規部分，後續將請內政部和地方政府相關單位做整體檢討。

新北市政府地政局於聲明中指出，賴清德萬里違建的個案，已多次行文地礦中心釐清，並就土地使用管制執行疑義一併請示主管機關內政部，也已正式請地礦中心針對現況建物是否符合原核定礦業計畫內容，以及礦權廢止後礦業設施轉作住家使用是否符合礦業用地土地使用管制，提出研處意見，目前將待內政部回復後研處。

新北市政府地政局的聲明並說到，因之前會勘所有權人未到場，因此已第二次函請該所有權人說明現況做何種使用，並應市議員要求請所有權人主動提出房屋稅繳稅證明文件。

對此，陳建仁下午出席2023年政府資料開放頒獎典禮時說，關於此案，經濟部相關中心已經回文給新北市政府，相關回覆作業也與過往20多次相同；對於礦業法和相關土地法規，十幾年來都有相當多的編修，就新北市政府談到的整體檢討的部分，會請內政部和地方政府的關單位來做檢討。