周三（8日）是24節氣中的立冬，國際天星風水命理專家邱彥龍表示，這段期間要特別注意行車安全，建議立冬當天上午10點45到51分之間，去廟裡拜拜或讓太陽照天靈蓋1至6分鐘，可逢凶化吉消災解厄。另外，邱彥龍說，有5個生肖在立冬這兩周運氣特別好，其中排第1名的屬虎者魅力四射，賺錢特別容易。

邱彥龍分析，在立冬期間（11／8—11／23）運勢最強的5生肖分別是：

▌Top5：龍

屬龍的朋友，這段期間正財運勢強，加上神佛保佑，能靠直覺或祈福來逢凶化吉，但小心立冬期間家中比較容易遇到災難，可能會因為受傷、意外或家人健康出問題而影響到心情。另外就是投資方面要小心謹慎。

▌Top4：蛇

屬蛇的朋友，這段期間容易忙得團團轉，但是卻很開心，有無形磁場幫忙加持財運，只是要記得對陌生人或朋友多點微笑，時時抱持喜悅之心，會讓你在事業或團體中擁有特別好的財運並帶來成功。

▌Top3：雞

屬雞的朋友，這段期間人氣相當旺，對錢與情感的敏感度特別高，建議善用你那鬼靈精怪、迷人又聰明的特質，好好跟人溝通，不論是營銷或推銷，憑著口才，會為你帶來相當不錯的財富與績效，只是這段期間容易遇到情緒起伏比較大的瘋狂之人，需小心謹慎。

▌Top2：豬

屬豬的朋友，這段期間能把工作掌握得很好，擁有大財運的機會，但在群體中容易與人發生衝突，投資、偏財的部分也比較容易有紛擾，建議調整脾氣，用智慧來處理，你將會意外發現，這樣可以達到事半功倍的效果，並得到上司或團體的喜愛，進一步帶來財運跟官運。

▌Top1：虎

屬虎的朋友，這段期間前期會花比較多的金錢在交通、行銷跟交際應酬上面，但11月13日之後因散發出強烈的個人魅力，顯露出討喜的特質，將會有好的機會跟財富收穫，你會發現似乎賺錢變得特別容易，請把握好這個時機，但借貸關係容易出狀況，需要謹慎評估。