宜蘭市一對姐妹花進行子宮頸抹片檢查時，特別向醫師強調未曾發生性行為，叮嚀切勿傷及處女膜，醫師當時也承諾「不會流血也不會痛」。姐妹二人後續對醫師提告，控訴檢查進行時感到疼痛，甚至察覺流血異樣，自感身體、健康遭受侵害，一共求償9萬9千元。宜蘭地院審理，判斷並無證據顯示檢查導致流血，判決醫師免賠。

判決指出，這對姐妹去年於醫院進行子宮頸抹片時，事先向婦產科醫師強調二人未婚、未曾發生過性行為，懇請醫師檢查時切勿傷及處女膜。對此，醫師也承諾檢查過程並不會流血或感到疼痛，但事後姐妹花表示「又流血又痛」，醫師回應稱此歸咎於檢查過程須用5倍擴張器；姐妹二人深感不適，並向醫師個別提告求償5萬元、4萬9千元精神撫慰金。

醫師出庭時主張，姐妹事先皆曾進行抹片檢查，應當了解檢查過程時的情況，至於其稱「不會流血不會痛」則基於降低病患的恐懼陰影。醫師也強調，他擁有30年抹片檢查的經驗，此間服務人數已逾10萬，因使用小型擴張器，再加上5人份潤滑劑，而不是5倍擴張器，有一定方式減少疼痛。

另，醫師也表示，他當下接到客訴時隨即道歉稱一切皆他過錯，但並非承認傷害事實，並指出曾姓姐妹二人僅僅口頭申訴流血，無確鑿證據可顯是經他檢查所致。

宜蘭地院審理，依據錄音檔案，審酌醫師雖曾表示「痛得要命，確實是我的錯」，卻同時也強調「但是處女膜沒有碰到」、「流血？我剛進去出來我都沒看到」。另，院方針對提出姊妹倆抹片檢體有無血液予以回應，指出「子宮頸抹片在目視下並無血液，在顯微鏡下有正常抹片可能存在的幾顆紅血球」 ，難以證明兩人是為檢查而流血，或醫師有何醫療疏失，此種種皆顯證據不足，最終判決醫師免賠。可上訴。