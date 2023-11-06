不只「好險有南山」，更是「健康有南山」！南山人壽舉辦第二屆「親子運動嘉年華」保戶活動（註），安排籃球、足球、扯鈴三項項目，進行小組輪動式的課程，由LAD多元藝術團隊及賽事冠軍當指導教練，讓家長「Fun」心的帶著孩子一同學習花式技巧。活動陸續在北中南展開，第一場就吸引近3千名大小朋友齊聚臺灣大學田徑場，歡樂闖關之餘，還有南山健康守護圈（註1）的加值服務體驗區，讓大小朋友，從趣味中建立健康知識、培養運動習慣，保持健康身心。

「沒想到孩子在學校社團學的扯鈴，還能結合街舞，玩技巧！」帶著孩子到場體驗的家長看著扯鈴教練的示範，驚呼連連，而另一頭還有多名教練進行花式足球的套路教學，以及如何在籃球運球過程中使出剪刀手的胸繞技術，活動內容讓現場的小學生、國中生看得躍躍欲試。

南山人壽親子運動嘉年華活動吸引大小朋友齊聚，活動安排泡泡魔術表演，小朋友玩得不亦樂乎。（圖／南山人壽提供）

南山人壽表示，適逢成立60週年，陸續在舉辦60場主題不同的保戶健康系列活動，而11月開跑的親子運動嘉年華，則是專門為親子及家庭保戶而規劃，不只有花式運動體驗，還有6項親子闖關、南山健康守護圈體驗區及運動網美拍照打卡區，一家大小不分年齡，都能找到有興趣的區域。

積極推廣健康促進觀念的南山人壽，在保戶活動的各項環節中植入健康運動的概念以及保險保障知識，在許多關卡都能發現設計的用心與巧思，親自到場參與的南山人壽董事長尹崇堯表示，希望讓健康運動觀念從小扎根，並培養孩童們的運動技能，多年來，南山人壽也持續挹注資源幫助偏鄉小學，推動「南山小健將計劃」為運動發展與孩童營養領域提供經費，實踐公益服務業的精神，未來仍將秉持企業永續、健康永續的理念持續辦理。

南山人壽親子運動嘉年華，第一場在臺灣大學田徑舉辦，後續還會在桃園市中原大學、高雄市中正高工以及台中市逢甲大學登場。（圖／南山人壽提供）

南山人壽表示，第二屆「親子運動嘉年華」保戶活動，後續還會在桃園市中原大學、高雄市中正高工以及台中市逢甲大學登場，場地都選在充滿健康、青春氣息又適合親子跑跳運動的校園田徑場，期盼吸引上萬名保戶與業務夥伴一起參與，全面幫助保戶擁抱健康好生活。

註：南山人壽保有對本活動辦法之最終解釋及更改權利，並有權取消、終止、修改或暫停本活動。

註1：健康守護圈之加值服務或合作廠商提供之產品、服務或優惠訊息等，均非屬保險契約權利義務之一部分。本公司與合作廠商間無代理或類似關係，合作廠商提供之商品、服務或優惠，係由合作廠商各自提供及負責。

註2：每人限領一次，份數有限，兌完為止。

註3：給付項目：意外身故保險金或喪葬費用保險金、意外失能保險金、假日或登山意外身故保險金或喪葬費用保險金、登山特定事故身故保險金或喪葬費用保險金、意外骨折保險金、意外內臟或腦損傷手術保險金、意外關節脫臼手術保險金、意外特定軟組織損傷手術保險金＜本保險為非保證續保之保險商品＞中華民國112年8月12日南壽研字第1120000109號函備查