專家學者預測，印尼實施貨幣緊縮政策，還有大宗物資價格走跌，全球成長又不振之下，預計這個東南亞最大經濟體今年的成長將放慢步調。全球原物料行情在2022年來到高峰，使得印尼這個天然資源豐富的國家，當時的GDP衝高至5.3%，增幅創9年以來最大。

同時，上季的成長也低於印尼官方預估值5.1%，印尼政府希望2023年出口大減造成GDP重傷的破口，能藉由明年2月14日大選活動之前，所增加的支出給弭平。

印尼7至9月期間，家庭支出成長率從第2季的5.22%降至5.06%。雖然增幅僅減少一點，但會影響整體經濟成長幅度，因為印尼家庭消費占GDP至少一半以上。

另外，出口減少幅度從第2季2.97%變成第3季4.26%，政府支出也較去年同期下滑。GDP成分中的投資項目，上季成長5.77%，較第2季4.63%明顯成長。除了出口下降外，央行10月重新擁抱貨幣緊縮政策，也對經濟成長形成阻力。

印尼央行上個月出乎意料地調升利率，以拉抬印尼盾的幣值。在美國貨幣緊縮以及俄烏大戰與中東衝突的不確定性之下，印尼盾一直走貶。經非季節性調整後，7到9月GDP季增1.6%，較預估值1.71%少一點。