台積電薪水高、福利好，不過高工時、高壓的工作環境，也不是每個人都可以忍受，一名自稱是台積電員工的網友在Dcard發文指出，他因為被某同事栽贓，導致年底考績將被打「S-」，氣得想向公司提出申訴，但很多過來人都說，申訴之後一定黑掉而且很難繼續待在這公司，讓他心灰意冷決定只做到這個月底。有網友則透露，其實很多時候台積電考績早就內定好了、確實有些部門會輪流要人吃考績。

原PO發文指出，之前看到很多批評台積電的文章，原本覺得應該是網路撰寫的唬爛文，沒想到如今自己也變成受害者主角，他透露，年底要打考績了，慘被各種黑函或是流言蜚語瘋狂掃射，看見黑影就開槍，主管直接擺明說「因為某些人講的事情導致他年底考績必須是S-」，而且主管給的解釋完全不合理。

原PO無奈表示，他想使用申訴管道，但是網路上很多人都說申訴之後一定黑掉且很難繼續待在這公司，覺得選這條路好像也沒比較好，因此他決定做到這月底領完這包就好。他感慨，沒想到這樣子的離譜行徑，居然是真實並會發生在每一位進台積電的人身上。

有網友進一步詢問原PO被黑的情況，他則透露有同事投訴他值班有問題，並氣憤表示台積電很喜歡員工互鬥，不要員工互相太好、故意挑撥離間。

另有過來人分享經驗說，「遇到一模一樣的情況，也是往上講了之後一樣被敷衍了事要吞爛考績，在申訴跟忍氣吞聲徘徊好久」、「我以前被黑也是被別人提交接有問題，這種東西很難說的清楚，就是誰會嘴誰贏，後來我就離職了，主管放任底下玩這種遊戲」、「台積電很多時候考績早就內定好了，先射箭再畫靶說你哪裡不好，連事情做得比別人多都可以變成考績差的理由」。

根據了解，台積電的內部考績分為4個等級，從優至劣分別為O（Outstanding，傑出）、S（Successful，達標）、I（Improvement needed，需要加強）、U（Unacceptable，未達標），考績O約佔公司員工1成，S又細分成S-、S、S+等3級，S占比高達8成多，I和U各佔約5％左右。