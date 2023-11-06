國民黨新北市三重區立委參選人蔡明堂，今（6）日上午邀請黨內總統參選人侯友宜、立委洪孟楷前往泰山貝思沛拉棒球學校參訪，了解運用運動科學，提升運動效能，侯也同時發表個人的運動政策，包含積極角逐承辦2038年亞運。

蔡明堂除了從政資歷豐富外，也是知名的棒球教練，高校棒球強權穀保家商青棒隊就是由他創辦，為了幫助選手發揮極致潛能，近年與貝思沛拉棒球學校策略聯盟，從團隊的訓練計畫到個人的投打技巧、跑壘訓練，都透過科學儀器測定，進而修正動作，提高賽場上的表現。

蔡明堂表示，從穀保家商近年的戰績以其旅外人才輩出，可以確信運動科學置入訓練，已是現代顯學。而侯友宜也肯定這個趨勢，也公開宣布希望台灣角逐承辦2038年亞運，展示台灣辦理重大國際賽的決心，更提出普設國民運動中心、每人每周至運動中心免費運動一次，鼓勵全民運動達到體力即國力的健康目標。

蔡明堂說，自己在台北縣時期就爭取設三重國民運動中心，並成功在2014年啟用，成為新北市第二座國民運動中心，因此非常贊同侯友宜的運動政策，一方面透過辦理重大國際賽事，提升台灣能見度，另一方面，普設運動中心，鼓勵民眾養成規律運動習慣，可達成全民健康的成效，同時也能減少看病，減輕健保負擔。