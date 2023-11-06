詐騙集團假藉求職囚禁凌虐致死案喧騰一時，監察院今提出調查報告，點出電商個資外洩嚴重、虛擬通貨成洗錢管道、通訊軟體成為犯罪工具等偵辦困境迄無有效改善對策，請行政院應督導所屬機關落實及研提有效防制方法。對此，行政院長陳建仁6日承諾，未來會積極改善，持續推動打詐1.5版行動方案，透過跨部會努力減少詐騙。

去年起國內警方連續破獲「假求職、真詐騙」集團，赫然發現諸多國人經由社群網站或手機簡訊等徵才訊息，遭詐騙集團先以高薪條件誘騙其提供金融帳戶，待民眾抵達指定地點後旋即被扣留個人證件與存摺，並受到囚禁及虐待，甚至有人不幸遭到棄屍之「洗錢囚虐犯罪」案件，也被媒體稱為「台版柬埔寨」案。

監察院內政及族群委員會於上月17日通過監委葉大華、紀惠容的調查報告，內容指出，對於電商個資外洩嚴重、虛擬通貨成為洗錢管道、通訊軟體成為犯罪工具等偵辦困境迄無有效改善對策。

另外就中央及地方政府未整合提供被害人完整支持服務，促請行政院應督導所屬機關就「提供弱勢被害人完整的支持服務」、「投資廣告適度立法管制」、「課予出租房屋之業主、仲介、管理人合理通報義務」、「建立失蹤人口與異常金融服務的勾稽平臺」等4大事項，檢討改進並落實及研提有效防制方法，維護國人生命及財產安全。

對此，陳建仁下午出席2023年政府資料開放頒獎典禮時說，有關防止不法分子透過國際詐騙國人成為國際詐騙禁臠，行政院已經在今年3月份就《刑法》還有《人口販運防制法》提出修正草案，並送到立法院審議，而且已經三讀通過；對於人口販運者，最高可以處以7年以下有期徒刑，並得併科500萬元以下罰金。

陳建仁說，打詐、防詐是政府重要的一個工作，感謝監察院提出來的一些意見，未來會積極改善，行政院也已經推動了打詐1.5版的行動方案，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」的四個方向來全面努力，整合所有跨部會的努力，來使得國人受到詐騙情形減到最少，確保國人財產的安全。