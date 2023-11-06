48歲湯先生植牙體向上掉入上頷竇中引發鼻竇炎，大里仁愛醫院耳鼻喉科醫師張耕閤（左）日前使用導航配合內視鏡影像系統，以微創手術取出鼻竇中的植牙體，並成功清除鼻竇中的膿液。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

48歲湯先生植牙體向上掉入上頷竇中引發鼻竇炎，幸經手術取出成功治療。大里仁愛醫院耳鼻喉科醫師張耕閤6日指出，開刀取出植牙體並持續洗鼻清潔鼻腔，一般鼻竇都能恢復到正常狀態，復發的機率低。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

48歲湯先生2年前接受右側上方臼齒處植牙，鼻腔竟出現臭味，睡覺容易鼻塞，且右側臉部腫漲，喉嚨卡還會咳出黃痰，多次吃藥都有改善但停藥就會復發，就醫發現竟是植牙體向上掉入上頷竇中引發鼻竇炎，經微創內視鏡手術取出植牙體，成功治療。

大里仁愛醫院耳鼻喉科醫師張耕閤指出，上排牙齒中臼齒區域，其牙根與鼻竇中的上頷竇相鄰，若患者因缺牙需進行植牙，牙科醫師會先評估骨質處是否夠厚以利植牙體嵌入；如果骨質不夠則需要先進行手術將骨粉填充進入鼻竇再進行植牙。然而少數情況下，植牙體可能因為骨質部不穩，往上掉入鼻竇中造成鼻竇炎。

張耕閤指出，植牙體落入鼻竇造成的鼻竇炎可能會出現鼻塞、鼻水倒流、黏稠黃痰、有時會聞到臭味，甚至臉部不適或是頭痛的症狀。從鼻竇流出的膿液也會影響耳咽管造成耳朵癢、耳鳴，甚至有些人會出現暈眩不平衡感的症狀，通常在接受幾次抗生素治療後症狀會持續發生，一般都需要手術治療。

張耕閤表示，微創內視鏡手術是將植牙體從鼻竇的正常開口內取出，再把鼻竇腔中的膿液清除並使用抗生素沖洗乾淨。術後較不會疼痛，且症狀會在1、2周內持續改善，經配合洗鼻與門診追蹤，一般鼻竇都能恢復到正常狀態，復發的機率低。

據悉，湯先生檢查時鼻竇內都是發炎化膿，內視鏡顯示鼻竇中的膿液從鼻竇開口持續流出進入鼻腔，倒流到咽喉造成粘膜紅腫，幸經開刀取出植牙體，並持續洗鼻清潔鼻腔，術後症狀完全改善，且經門診追蹤半年來鼻竇炎都沒有復發。

張耕閤建議，民眾如果持續有鼻水倒流、黃痰、鼻腔異味、鼻塞、臉脹、頭痛、不明原因的耳朵癢或耳鳴等等，症狀超過1個月以上，建議就診接受詳細檢查以確定診斷，並在併發症還未發生前盡早完成治療，以恢復呼吸道的健康。