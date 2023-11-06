減脂是許多人追求的目標，除了增加運動量外，善用食物也能提升燃脂效果。對此，營養師張珮蓁分享，包含咖啡、綠茶、辣椒、蛋與肉、番茄等，都有刺激新陳代謝、幫助脂肪燃燒的作用。此外，她還提到，早上醒來吃早餐前及夜晚睡覺時，為每天特有的燃脂黃金期，好好把握能讓減脂事半功倍。

張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發文表示，減脂、減重還是要建立在熱量赤字的基礎上，當消耗大於攝入的情況下，脂肪才有機會分解成為能量來源，而非原封不動。當遇到減脂卡關時，她提到，不妨可攝取下列5種幫助燃脂的食物，以及掌握燃脂黃金期，來獲得更好的能量與效率。

1、咖啡：咖啡因能刺激新陳代謝、幫助脂肪燃燒，特別是在運動前1小時攝取，可加速燃燒脂肪及增加運動負荷力。

2、綠茶：研究顯示，綠茶的兒茶素可降低脂肪形成中，關鍵的轉錄因子的表現，減少體內脂肪的形成，促進脂肪分解和脂肪酸氧化，達到降低體內脂肪的目標。

3、辣椒：辣椒素會大量產熱，促進新陳代謝、刺激血液循環，提升代謝脂肪的速度。

4、蛋與肉：兩者皆富含肉鹼，脂肪酸的代謝要有肉鹼跟維生素C的幫忙，才能順利。若缺乏肉鹼，會讓脂肪酸的代謝受阻礙。而肉類和蛋也是蛋白質的重要來源之一，是減脂不可或缺且需要多攝取的營養素。

5、番茄：大番茄熱量低，100公克只有19大卡，除了增加飽足感、補充纖維質外，特有的茄紅素還有助體內脂聯素分泌，從而使脂肪分解、代謝，以及抗氧化。

除了上述燃脂食物外，張珮蓁還提到，把握2個燃脂黃金時間，可使減脂事半功倍。其一是早上睡醒吃早餐前，在空腹狀態下，先增加一些活動量，走走路、活動筋骨，甚至做些體操或有氧運動，消耗脂肪的效率較佳。另一則是夜晚睡覺時，她說明，睡前4小時勿再進食，讓腸胃休息，也能使身體有機會燃燒脂肪。