新北市三重區一名林姓男子去年8月間為幫姐姐討回債款，結果反遭欠債林姓堂兄弟二人持西瓜刀砍傷，險些當場喪命。轄區警方獲報後於3小時內將人逮回，訊後全案依傷害罪法辦，新北地檢署日前依殺人未遂罪嫌起訴林姓堂兄弟二人。

起訴指出，由於41歲林男與另一名39歲的林男疑欠下約20萬元的債務，因此債主的弟弟39歲林男於去年8月26日晚間將兩人約出商討債務事宜。未料雙方一言不和即發生口角爭執，欠債一方竟拿出西瓜刀砍傷債主弟弟，隨後於路旁搭上接應的小客車，火速逃逸現場。

後經路過民眾目睹隨即報警處理，待轄區警方趕抵現場時，發現林男蹲坐於路邊，頭部、手部皆遭砍傷，現場一灘血跡，當下將其緊急送醫治療，一度因出血性休克傳出病危通知，幸最後仍保住一命。

三重警分局隨後組成專案小組進行追緝，並於3小時就分別從新北市新店區、台北市萬華區將2名砍人犯嫌逮捕歸案，另開車接應的54歲曹男，及當時於車上的乘客李男也一併帶回警局，訊後全案將林男2人依傷害罪移請新北地方檢察署偵辦，曹男、李男則列關係人。

新北地檢署日前依殺人未遂罪起訴林姓堂兄人二人，審酌同行之李男及曹男案發時僅於一旁助陣並未從中動手，因此予以不起訴。