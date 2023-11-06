躺在床上滑手機，頸後突然傳來一陣疼痛，酸麻感蔓延頭部、肩膀、手腳，醫師指出，很可能是「枕神經疼痛」找上你，提醒民眾看電腦、平板每30分鐘應做伸展或活動，在大眾運輸工具上看手機過久，也容易引起頸部、眼部肌肉僵硬，唯有避免頸椎過度前彎或後仰，才能避免枕神經疼痛再度復發。

台北市立聯合醫院中興院區神經外科主治醫師高瑛解釋，枕神經疼痛是枕神經受到夾擠導致的神經痛症狀，通常是後腦接近上頸線處有一個激痛點，按壓此處會引起放射狀頭痛，從後腦勺延伸至頭頂、側面，甚至眼睛後方。

她說明，引起枕神經疼痛的原因包含外傷、神經腫瘤、頭頸椎關節移位或發炎等，最主要的原因是「長時間固定姿勢」，致頸部肌肉僵硬引起疼痛，例如長期仰頭工作、喜歡在床上看書或追劇、長時間保持不良頭部姿勢。

高瑛指出，偶發性枕神經疼痛有機會以藥物緩解，但症狀持續或程度增且合併手腳麻木等症狀，建議就醫做進一步檢查，以排除其他嚴重的神經病變。醫師通常採用藥物或物理治療，也建議病患做頸部伸展運動，如症狀嚴重，則考慮經皮注射類固醇，少部分病人可能需要手術減壓枕神經。

高瑛提醒，不論是追劇或是工作，頸椎的保健不外乎就是注意姿勢，避免過度前彎或後仰，看電腦平板每30分鐘建議稍作伸展及活動，以維持肌肉血液循環，在大眾運輸工具上，幾乎大家都是手機低頭族，過小的螢幕注視太久，也會引起頸部和眼部肌肉僵硬，建議勿注視太久。此外，若頸痛症狀嚴重可以考慮短期使用頸圈緩解頸部僵硬及肌肉發炎狀況。

高瑛強調，治療的目的是緩解疼痛，無法根治問題，唯有調整不正確的身體姿勢和改變生活習慣，才能避免再度復發。